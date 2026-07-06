La petizione "Don't Kill the Disc" raggiunge 115.000 firme in pochi giorni dopo che PlayStation conferma la fine dei giochi fisici

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La scorsa settimana, PlayStation ha confermato che da gennaio 2028 in poi smetterà di stampare dischi per i giochi PlayStation. Da allora, abbiamo sentito molte opinioni da vari giocatori, influencer, aziende e altro ancora, e sembra che molte persone siano contrarie all'idea che il digitale sia l'unica opzione in futuro. PNP Games, un rivenditore canadese, certamente non vuole vedere i dischi andare come il dodo, dato che ha presentato una petizione chiedendo a Sony di mantenere vivi i supporti fisici.

"Un disco è un vero gioco che possiedi. Puoi prestarla, scambiarla, rivenderla, regalarla, collezionarla o passarla ai tuoi figli. Una scatola con solo un codice di download non è la stessa cosa. Si tratta di una licenza digitale per l'imballaggio in plastica. Non la possiedi," si legge nella descrizione della petizione "Don't Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games" Change.org. PNP Games sottolinea che non considera il gioco digitale un problema, ma lo diventa quando è l'unica opzione offerta ai giocatori.

La perdita dei dischi ha anche conseguenze più ampie, secondo la petizione. "Qui si tratta anche di lavoro. I giochi fisici sostengono un'intera industria che un futuro completamente digitale cancella silenziosamente: rivenditori, distributori, produttori, magazzini e logistica, il mercato dell'usato e della permuta, e la comunità dei collezionisti e della conservazione. Sono migliaia di posti di lavoro e innumerevoli piccole imprese. Porre fine ai media fisici elimina la scelta dei consumatori, indebolisce le economie locali e lascia a pochi titolari di piattaforme il controllo totale su come, e se, puoi accedere ai giochi che acquisti", si legge nella descrizione.

Sony ha poi chiarito che si possono ancora acquistare dischi dopo gennaio 2028, poiché i giochi usciti prima di allora saranno comunque stampati su un disco. Tuttavia, questo segnò comunque la fine dei giochi fisici da quel momento in poi, almeno sulla piattaforma PlayStation. Come dimostrano 115.000 firme in pochi giorni, questa non è la mossa più popolare mai adottata da Sony, soprattutto perché PNP sottolinea che nel 2013 PlayStation ha fatto marketing e si è orgogliosa dell'idea che i giochi che hai comprato avresti posseduto per sempre.