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Sono già passati giorni da quando l'Argentina ha perso la finale dei Mondiali contro la Spagna, ma alcuni tifosi non sono pronti a andare avanti, e una petizione Change.org per ripetere la finale tra Spagna e Argentina ha raccolto oltre 80.000 firme (in particolare 82.152 al momento della stesura, tre giorni dopo il lancio).

La petizione è stata presentata da Gisela Sánchez e sostiene che l'arbitro fosse "corrotto", senza indicare nulla di specifico, ma probabilmente riferendosi ai due cartellini gialli mostrati a Enzo Fernández, che hanno lasciato l'Argentina con dieci giocatori per tutto il tempo supplementare (dimenticando che l'arbitro, Slavko Vinčić, ha commesso un chiaro errore annullando un gol di Nico Williams a causa di un possibile fallo su un giocatore argentino, quando la norma secondo il VAR dovrebbe essere lasciare che il gioco finisse e poi controllare al VAR se ci sono stati falli nella preparazione, cosa che l'Argentina sa molto bene perché è stata applicata a loro nella partita contro l'Egitto).

Sánchez inventa anche le sue motivazioni: "La recente finale tra Argentina e Spagna è stata segnata dalla prestazione controversa e corrotta dell'arbitro, che, secondo i video, è stato corrotto per influenzare l'esito della partita".

"Diversi video circolano sui social media che mostrano decisioni arbitrali che hanno chiaramente favorito una squadra rispetto a un'altra, modificando il corso naturale della partita", aggiunge la petizione, affermando che si tratta di "una questione di giustizia per l'Argentina, ma per il futuro del calcio mondiale".

Va notato che molte petizioni vengono create su Change.org: ci sono dozzine di petizioni che chiedono di riascoltare la finale (la maggior parte non raggiunge nemmeno le 100 firme). Dopo la semifinale Francia vs. Spagna, è stata lanciata una petizione simile con oltre 80.000 firme, lamentandosi di un fallo avvenuto prima del rigore. Al contrario, una petizione per squalificare l'Argentina dalla Coppa del Mondo raggiunse oltre 10.000 firme dopo la semifinale con l'Inghilterra...