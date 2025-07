La petizione Stop Killing Games ha quasi raggiunto il milione di firme

HQ

Ci siamo abituati al fatto che gli editori di videogiochi chiudano titoli già lanciati e rendano i progetti di fatto inutili. È una cosa comune nei giochi moderni, in particolare per i giochi che hanno ampi elementi online, che quando i server sono chiusi, il progetto diventa irrilevante. Gli editori hanno il diritto di farlo come e quando vogliono, ma non è mai una prospettiva molto piacevole per i consumatori che spendono soldi guadagnati duramente per un gioco che rischia di essere ridondante e inutile in futuro.

Questo è il motivo per cui è stata lanciata la petizione Stop Killing Games. Si tratta di un'iniziativa che mira a "sfidare la legalità degli editori che distruggono i videogiochi che hanno venduto ai clienti" e i fan si sono affrettati a mostrare il loro sostegno a questo movimento. Al momento della scrittura, la petizione si sta avvicinando a un milione di firme, che la vedranno raggiungere l'obiettivo che si è prefissata di raggiungere e fare pressione sul European Commission per far rispettare una legge che "proteggerà i diritti dei consumatori di conservare i videogiochi che i clienti hanno acquistato e farà avanzare massicciamente gli sforzi di conservazione".

Poiché il Regno Unito non fa più parte dell'UE, c'è anche una petizione del Regno Unito che porterà l'azione al Parlamento. Questa petizione si proponeva di raccogliere 100.000 firme e al momento ha superato questa cifra e ha raccolto 124.000 firme, il che significa che il Parlamento dovrà prendere in considerazione la possibilità di tenere un dibattito su questa questione. Non c'è ancora stata una risposta da parte del governo britannico in merito a una data di dibattito.

C'è una scadenza del 14 luglio per la petizione del Regno Unito, che è senza dubbio simile per quella dell'UE. Firmando ciò che Stop Killing Games vuole ottenere, la petizione aggiunge: "Se desideri impedire che i videogiochi vengano distrutti in modo che nessuno possa mai più giocarci, per favore informa gli altri di queste iniziative!"