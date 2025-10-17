La pianificazione della Coppa del Mondo 2026 non è influenzata dalla "retorica politica" dopo che Trump ha suggerito di spostare le partite

HQ

La Coppa del Mondo 2026 sarà ospitata negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Sebbene si tratti di una Coppa del Mondo condivisa, gli Stati Uniti avranno più città ospitanti rispetto alle altre, 11 delle 16 città ospitanti, e ospiteranno 48 delle 104 partite, inclusa la finale. E alcuni di loro, naturalmente, si trovano in città controllate dai democratici, più lontane dall'influenza di Donald Trump in termini di iniziative sull'immigrazione e sulla criminalità.

Il mese scorso, il presidente repubblicano ha detto che avrebbe preso in considerazione la possibilità di trasferire le partite della Coppa del Mondo dalle città che non collaborano con le loro politiche sull'immigrazione e sulla criminalità, dicendo "se penso che non sia sicuro, lo sposteremo in un'altra città". Un giornalista della Casa Bianca ha menzionato due città, San Francisco e Seattle. E la scorsa settimana, Trump ha riportato l'argomento, citando Boston.

Tuttavia, nonostante ciò che dice Trump, ciò non sarebbe possibile, secondo John Kristick, co-responsabile degli eventi globali di Playfly Sports Consulting, che ha guidato la candidatura congiunta tra Stati Uniti, Canada e Messico alla FIFA per la Coppa del Mondo 2026, affermando a Reuters che la pianificazione, in corso da quasi un decennio, non è influenzata dalla "retorica politica".

"I biglietti sono già stati venduti. I pacchetti di ospitalità sono stati venduti da quasi un anno ormai", ha detto Kristick, respingendo le idee di Trump. E la FIFA ha precedentemente affermato di avere l'ultima parola sull'opportunità di spostare la Coppa del Mondo 2026, lasciando la sicurezza e la protezione alla responsabilità dei governi.