La piattaforma di assunzione AI di McDonald's "hackerata" utilizzando una password incredibilmente semplice

Non è un segreto che al giorno d'oggi, se stai cercando un nuovo lavoro in una grande azienda, è probabile che il tuo CV venga passato attraverso un modello di intelligenza artificiale prima di arrivare a qualsiasi occhio umano. McDonald's ha adottato il sistema McHire, utilizzando il chatbot Olivia per prendere informazioni personali dai candidati e indirizzare poi verso test di personalità e altri processi.

Come riportato da Wired, McHire non è la più sicura delle piattaforme di assunzione. Accedendo a un account amministratore in cui il nome utente e la password erano "123456", i ricercatori di sicurezza Ian Carroll e Sam Curry hanno trovato alcuni difetti evidenti nel sistema, che avrebbero potuto consentire ai malintenzionati di accedere alle informazioni personali di ogni chat che Olivia aveva con i candidati di McDonald's.

"Ho pensato che [McHire] fosse piuttosto distopico rispetto a un normale processo di assunzione, giusto? Ed è questo che mi ha fatto venire voglia di approfondire la questione", ha spiegato Carroll. "Così ho iniziato a fare domanda per un lavoro e poi, dopo 30 minuti, abbiamo avuto pieno accesso a praticamente tutte le domande che sono state presentate a McDonald's negli anni passati".

Vale la pena notare che nessun dato del candidato è stato violato o trapelato, grazie alla scoperta di questo grave difetto nel sistema, ma dimostra che, nonostante si riponga molta fiducia nella vecchia IA, forse non è ancora pronta a gestire grandi responsabilità.

