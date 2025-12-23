La pillola dimagrante di fabbricazione danese diventa il primo trattamento orale per l'obesità negli Stati Uniti

HQ

I regolatori statunitensi hanno approvato la pillola dimagrante di Novo Nordisk, dando al produttore danese un grande impulso nel mercato in rapida crescita del trattamento dell'obesità e un vantaggio sul rivale Eli Lilly.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti lunedì ha approvato una versione orale giornaliera di Wegovy contenente 25 milligrammi di semaglutide, lo stesso principio attivo utilizzato nei Wegovy iniettabili di Novo e nell'Ozempic. È la prima pillola approvata negli Stati Uniti specificamente per trattare l'obesità.

Primo trattamento orale per l'obesità negli Stati Uniti

L'approvazione arriva mentre Novo cerca di riconquistare quote di mercato dopo aver perso terreno contro il farmaco iniettabile Zepbound di Eli Lilly. Gli investitori hanno accolto con favore la notizia, facendo salire le azioni di Novo quotate negli Stati Uniti di circa l'8% durante le scambi prolungate.

In uno studio clinico in fase avanzata, i pazienti che assumevano la pillola avevano perso in media il 16,6% del loro peso corporeo in 64 settimane, rispetto al 2,7% di quelli che assumevano un placebo. Il farmaco è stato approvato per adulti con obesità o sovrappeso che hanno anche almeno una condizione di salute correlata.

Appello ai pazienti riluttanti a usare iniezioni

Novo ha detto che la pillola potrebbe ampliare significativamente l'accesso al trattamento facendo appello ai pazienti riluttanti a usare le iniezioni. Gli analisti stimano che i farmaci orali per la perdita di peso potrebbero rappresentare circa il 20% del mercato entro il 2030.

L'azienda prevede di lanciare la pillola all'inizio di gennaio, con la produzione con sede negli Stati Uniti. La pillola dimagrante concorrente di Eli Lilly, orforglipron, potrebbe ricevere l'approvazione della FDA già dalla prossima primavera.