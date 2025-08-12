La più grande Gamescom di sempre si prepara a conquistare Colonia la prossima settimana

HQ

La Gamescom di quest'anno è sulla buona strada per diventare la più grande nella storia dell'evento. Gli organizzatori hanno confermato che la fiera, che si terrà a Colonia la prossima settimana, ospiterà oltre 1.500 espositori provenienti da 72 paesi, più che mai. I visitatori possono aspettarsi di esplorare l'incredibile cifra di 233.000 metri quadrati di spazio espositivo, 3.000 in più rispetto al record precedente.

Un altro importante cambiamento è che l'Opening Night Live si terrà, per la prima volta, nel padiglione 1, con posti a sedere per 5.000 partecipanti e dotato di tecnologia all'avanguardia. Lo show, ancora una volta condotto da Geoff Keighley, prenderà il via il 19 agosto e includerà nuovi sguardi su Call of Duty: Black Ops 7.

Saranno presenti diversi pesi massimi del settore, tra cui Nintendo, Xbox, Bandai Namco, Bethesda, Ubisoft e Sega. Ciò sottolinea la crescente importanza della Gamescom, qualcosa che il CEO di Koelnmesse Gerald Böse ha sottolineato in una dichiarazione:

"Stiamo investendo in modo mirato nell'espansione, nelle infrastrutture e nello sviluppo continuo al fine di rafforzare ulteriormente il successo economico dei nostri espositori. La crescita a 233.000 metri quadrati di superficie e il numero record di iscrizioni confermano il successo duraturo del concetto di evento ibrido. Insieme possiamo già guardare avanti a una varietà senza precedenti".

