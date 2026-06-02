La più grande regione delle ciliegie del Giappone ospita ogni anno una gara di sputare

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La città di Higashine in Giappone, di gran lunga il più grande produttore di ciliegie del paese, ha ospitato questo fine settimana il Campionato Mondiale annuale di Sputare Bucche di Ciliegio. L'evento ha attirato partecipanti da tutto il Giappone, tutti in lotta per il prestigioso trofeo e il titolo.

Il concetto è semplice. I concorrenti mangiano una ciliegia e poi cercano di sputare il nocciolo il più possibile. Il campionato è una tradizione di lunga data da molti anni e va di pari passo con la celebrazione dei famosi frutteti della regione. Quest'anno hanno partecipato un totale di 926 persone, e il vincitore è stato un uomo di 38 anni che è riuscito a sputare ben 15,8 metri.

Oltre al campionato stesso, vengono organizzate diverse altre attività, tutte con un chiaro collegamento con ciliegie e frutteti di ciliegio. L'evento è diventato una parte importante dell'economia locale e ogni anno contribuisce ad attirare l'attenzione sulla regione.