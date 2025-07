La più grande vendita Xbox dell'anno è ora in pieno svolgimento

HQ

Come da tradizione, ci sono sempre grandi saldi durante ogni stagione, e le campagne estive sono spesso una buona occasione per fare grandi affari durante un periodo dell'anno altrimenti piuttosto secco quando si tratta di nuove uscite. Proprio l'altro giorno vi abbiamo detto che Sony sta portando avanti i suoi saldi, e ora Microsoft ha dato il via ai suoi Xbox Ultimate Game Sale 2025, e c'è molto da scegliere.

Per aiutarti a iniziare, abbiamo selezionato dodici fantastiche offerte su giochi eccellenti in una varietà di generi che ti faranno divertire quest'estate.

• Alan Wake 2 - 60% di sconto (£19,99 / €23,99)

• Castlevania: Symphony of the Night - 67% di sconto (£2,22 / €3,13)

• Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 30% di sconto (£17,49 / €20,99)

• Death Stranding Director's Cut - 60% di sconto (£13,99 / €15,99)

• Elden Ring - 40% di sconto (£29,99 / €35,99)

• Final Fantasy XVI - 30% di sconto (£34,99 / €41,99)

• Grim Fandango Remastered - 60% di sconto (£1,99 / €2,99)

• Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition - 75% di sconto (£18,74 / €21,24)

• Like a Dragon: Infinite Wealth - 60% di sconto (£23,99 / €27,99)

• Red Dead Redemption 2 - 75% di sconto (£14,99 / €14,99)

• Resident Evil 4 Gold Edition - 40% di sconto (£23,99 / €29,99)

• Sonic Frontiers - 70% di sconto (£14,99 / €17,99)

Come sempre, se trovi un affare particolarmente buono, ti saremmo grati se potessi aiutare i tuoi compagni di Gamereactor nella sezione commenti qui sotto, costruendo un buon karma nel processo (e aiutando più persone a trovare i tuoi titoli preferiti). La vendita dura fino al 31 luglio.