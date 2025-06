La Pixar annuncia Gatto, un nuovissimo film in uscita nel 2027

HQ

La Pixar sta per rilasciare un nuovo film, Elio, ma ha già molti progetti in cantiere per i prossimi due anni. Oltre a rilasciare il primo sguardo a Toy Story 5, la Pixar ha annunciato un nuovissimo film, la cui uscita è prevista per il 2027. Si chiama Gatto, e viene dal regista di Luca Enrico Casarosa.

Secondo la prima trama, Gatto seguirà un gatto nero di nome Nero. "Indebitato con un boss della mafia felina, Nero si ritrova costretto a stringere un'amicizia inaspettata che potrebbe finalmente portarlo al suo scopo... "

Casarosa, storyboard artist per Pixar da Cars nel 2006, ha debuttato alla regia con Luca nel 2021, e molti lo hanno considerato uno dei migliori film Pixar dei tempi moderni. È bello vederlo dirigere di nuovo, e ancora meglio con una nuova idea che è ambientata anche nel suo paese d'origine, l'Italia.

Sappiamo che Toy Story 5 uscirà nel 2026, Coco 2 uscirà nel 2029 e Anche Gli Incredibili 3 uscirà in futuro (forse nel 2028), ma la Pixar mescola sequel con idee originali in egual misura: Gatto è un esempio, l'unico film del 2025, Elio, è un altro. E non dimentichiamo Hoppers, in uscita a marzo 2026, che oggi ha anche una nuova immagine.