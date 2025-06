La Pixar riporta i suoi blooper reels dopo 20 anni per Elio

HQ

Potrebbe sembrare un po' strano avere un blooper reel per un film d'animazione. Dopotutto, a differenza delle riprese live-action, non si cattura nulla che non sia destinato a essere visualizzato sullo schermo. Anche le scene eliminate vengono spesso mostrate nelle prime fasi dell'animazione.

Tuttavia, la Pixar includeva bobine di blooper prodotte nei suoi film per il gusto di farlo. Da Buzz Lightyear che scopre che qualcuno aveva disegnato tutto il suo casco con un pennarello, a Roz che dà un po' di spavento a Sully aspettando nell'armadio in Monsters & Co., i blooper reels della Pixar hanno in qualche modo reso i film originali più reali grazie alla loro inclusione.

Per più di due decenni, però, i blooper reels sono stati assenti. Questo, fino ad ora, quando il prossimo film Pixar Elio vede il suo ritorno. In una clip pubblicata da DiscussingFilm, vediamo gli alieni che si confondono le battute, Elio che si avvicinano alla telecamera e i set che cadono a pezzi. Dovremo aspettare e vedere quali altri incidenti si verificheranno durante il blooper reel quando Elio sarà presentato in anteprima il 20 giugno.