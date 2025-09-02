La Playstation 5 è troppo costosa? Capcom la pensa così

HQ

Capcom continua a cavalcare una notevole ondata di successo, riportando il suo dodicesimo anno consecutivo di profitti. Gran parte di questo slancio deriva dall'enorme successo di Monster Hunter: Wilds. Eppure, nonostante questi risultati finanziari stellari, i massimi dirigenti di Capcom hanno espresso preoccupazione per il prezzo sempre crescente delle console di gioco.

In una recente intervista, il capo di Capcom Haruhiro Tsujimoto ha sostenuto che l'alto costo della console di Sony è diventato un vero e proprio ostacolo per il mercato dei giochi. Una PlayStation 5 costa circa 80.000 yen in Giappone e, una volta presi in considerazione i giochi e gli abbonamenti online, il totale può raggiungere circa 100.000 yen.

"Abbiamo anche scoperto che la 'barriera PS5' è inaspettatamente grande. Il costo è di circa 80.000 yen. Se si tiene conto del costo del software e degli abbonamenti mensili, si arriva a circa 100.000 yen", ha spiegato Tsujimoto.

L'aumento dei prezzi delle console sembra aver colpito particolarmente duramente il Giappone, dove il potere d'acquisto è già limitato. Allo stesso tempo, Switch 2 di Nintendo ha prosperato grazie al suo prezzo significativamente più basso. Per controbilanciare la situazione, Capcom si è appoggiata a promozioni digitali e frequenti tagli di prezzo per i suoi giochi.

Allora, quanto pensi che dovrebbe costare la PlayStation 5? O il prezzo attuale (e quello del modello Pro) è ragionevole?