La PlayStation 6 portatile sarà dotata di una docking station

HQ

Sappiamo già che le Xbox portatili sono in arrivo, con l'Asus ROG Xbox Ally X già annunciato e lanciato questo autunno. Ma dopo il successo di Steam Deck, dei PC da gioco portatili e, naturalmente, di Switch, Sony ha mostrato interesse per una PlayStation portatile e si dice che si chiamerà PlayStation 6 e sarà lanciata insieme a una console normale alla fine del 2027 o all'inizio del 2028.

Ora, il spesso affidabile Moore's Law Is Dead (tramite Insider Gaming) riporta che questa presunta PlayStation 6 portatile funzionerà negli stessi locali di Switch e Switch 2, avendo una docking station che puoi utilizzare per collegarla alla tua TV. Proprio come lo Switch, il dispositivo avrà prestazioni inferiori quando si gioca come portatile rispetto a quando è agganciato.

Naturalmente, queste informazioni dovrebbero essere prese con le pinze, poiché dopotutto si tratta solo di una voce. Tuttavia, la stessa Sony ha lasciato intendere in diverse occasioni di non essere contraria al rilascio di un dispositivo portatile, e ci sono molte fonti normalmente affidabili che puntano nella stessa direzione, quindi forse non c'è fumo senza fuoco, o cosa ne pensate?