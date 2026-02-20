La Pokémon Company annuncia regali speciali per il 30° anniversario di Pokémon per la prossima settimana

HQ

I fan di Pokémon si aggrappano alle loro liste di sogni più sfrenati e speranze più grandi, pregando che il loro Delibird locale consegni loro i regali che desiderano, perché è di nuovo il momento di sognare in grande un nuovo Pokémon Presents. Questo sembra essere speciale, dato che The Pokémon Company vuole che ci uniamo a questo per celebrare 30 anni di cattura, battaglia e scambio dei nostri mostri tascabili preferiti.

Non è un segreto che i recenti Pokémon Presents abbiano un po' deluso alcuni fan che desideravano grandi annunci, ma questa sembra l'occasione perfetta per Pokémon di stupirci davvero. Essendo passati 3 anni dall'uscita di Scarlet and Violet, e essendo il trentesimo anniversario, ci sono grandi speranze che la prossima generazione di giochi Pokémon venga rivelata. È anche probabile che riceveremo le solite notizie su Pokémon Unite, Pokémon Masters EX, Pokémon Sleep, Pokémon GO e gli altri giochi estremamente popolari che ricevono aggiornamenti costanti.

Alla fine della presentazione, avrai già un nuovo (o più o meno) gioco Pokémon da giocare, dato che il porting per Switch di Pokémon FireRed e LeafGreen sarà disponibile in opzione solo scaricabile per £16.99/$19.99. Con questa potenziale sorpresa già stata rivelata, speriamo che ci siano carte molto più importanti nella manica di Pokémon per la presentazione principale. Inizia venerdì 27 febbraio alle 14:00 GMT/15:00 CET.