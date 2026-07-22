La politica assassinata Ann Widdecome è stata uccisa da 21 colpi alla testa con un martello

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Ora che i procedimenti giudiziari sono in corso riguardo all'omicidio della politica britannica Ann Widdecome, i pubblici ministeri stanno condividendo ulteriori informazioni ufficiali sull'incidente. Secondo BBC News, l'ultimo sviluppo riguarda come Widdecome sia stata uccisa, con informazioni che rivelano che è stata colpita 21 volte alla testa con un martello dal presunto assassino Joshua Kerry, 28 anni.

I nuovi dettagli affermano che Kerry è entrato nella casa di Widdecome nel Devonshire l'8 luglio entrando dalla porta principale. Si dice che sia arrivato con una Vauxhall Corsa rossa, sia entrato portando un martello e con guanti neri, abbia ucciso brutalmente Widdecome mentre pranzava, prima di spingere il corpo giù dalla sedia, rubarle il portafoglio e andarsene, tutto nel giro di due minuti.

Oltre a questo, le ultime informazioni aggiungono che la polizia sta ancora indagando se l'attacco abbia avuto motivazioni terroristiche o politiche e, allo stesso modo, mentre il procedimento giudiziario è ancora in corso per determinare la colpevolezza di Kerry, ci sono filmati delle telecamere di sicurezza che dimostrano che Widdecome è stato attaccato l'8 luglio, pochi istanti prima di una prevista apparizione in un programma di Channel 5.