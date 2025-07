La politica di divieto di Switch 2 di Nintendo solleva le sopracciglia in Brasile

HQ

Due settimane fa, è stato riferito che Nintendo aveva vietato l'uso online dei dispositivi Switch 2 dopo che le persone hanno cercato di utilizzare schede flash che consentono loro di piratare Switch giochi.

Questo rende sostanzialmente l'hardware inutilizzabile, in quanto non è possibile scaricare giochi e aggiornamenti, né avviare giochi fisici memorizzati sui cosiddetti Game-Key Cards. Pochi si sono indignati per questo perché, dopo tutto, si tratta principalmente di pirati che contribuiscono indirettamente a prezzi più alti per i giochi, ma significa anche che il tuo Switch 2 può essere arbitrariamente chiuso da Nintendo se fai qualcosa che non gli piace.

E anche se non esegui giochi piratati, c'è la possibilità che tu ne risenta comunque perché coloro che hanno console in muratura sono riusciti a restituirle in caso di acquisto aperto in modo che altri clienti le abbiano invece acquistate, o le abbiano rivendute su siti di seconda mano, senza lasciare alcuna possibilità di risarcimento.

Il Procon-SP brasiliano, Consumer Protection and Defense Program a San Paolo, pensa che questo sia un problema (grazie IGN) e ora ha chiesto a Nintendo di rimuovere completamente questa possibilità. Nintendo ha ricevuto questa richiesta e risponderà entro 20 giorni.

Torneremo sulla questione quando ne sapremo di più, e possiamo immaginare che altri paesi e mercati potrebbero seguire l'esempio in futuro. L'UE, in particolare, tende a non gradire questo tipo di soluzione.