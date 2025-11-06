"La politica non dovrebbe mai essere coinvolta nel calcio", afferma il capo del Maccabi Tel Aviv

HQ

Il capo esecutivo del Maccabi Tel Aviv si è lamentato del fatto che i loro tifosi locali non saranno in grado di visitare Birmingham per la partita di Europa League contro l'Aston Villa giovedì. In primo luogo, il club ha deciso di non aprire lo stadio ai visitatori ospiti per motivi di sicurezza, un movimento criticato dal primo ministro inglese Keir Starmer.

Anticipando una possibile decisione inversa, è stato il Maccabi Tel Aviv a rifiutare qualsiasi offerta di andare comunque a Birmingham, vietando ai propri tifosi di andare alla partita di calcio, "dalle dure lezioni apprese", dato che la maggior parte delle volte che una squadra israeliana visita l'Europa, le manifestazioni pro-Palestina vengono organizzate intorno agli stadi, spesso sfociati in scontri.

"È diventata una questione politica e non siamo una pedina in un gioco politico, siamo una squadra di calcio", ha detto il capo del Maccabi Tel Aviv Jack Angelides a BBC Sport.

"I nostri punti di forza sono gestire una squadra di calcio e giocare a calcio. È incredibilmente triste e penso che sia un segnale preoccupante e preoccupante", ha detto, aggiungendo che "la politica non dovrebbe mai essere coinvolta nel calcio" e suggerendo che c'è il desiderio di "perpetuare miti e falsità" intorno al Maccabi Tel Aviv e ai suoi tifosi.

"La nostra rosa della prima squadra è composta da giocatori musulmani, cristiani ed ebrei e anche la nostra base di tifosi supera le divisioni etniche e religiose. Abbiamo anche lavorato instancabilmente per sradicare il razzismo all'interno degli elementi più estremi della nostra base di tifosi", ha detto il club in una dichiarazione il mese scorso, definendo "falsità piene di odio" che hanno creato un'atmosfera tossica che rende pericoloso per i loro tifosi assistere alle partite in trasferta.