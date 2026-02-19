La polizia britannica ha arrestato il fratello di re Carlo, Andrew, in relazione a Jeffrey Epstein | Breaking

HQ

La polizia britannica ha arrestato il principe Andrea, fratello minore del re Carlo III, con l'accusa di cattiva condotta nell'esercito di cariche pubbliche, secondo un rapporto della BBC. L'arresto segue le accuse secondo cui Andrew avrebbe inviato documenti governativi riservati al defunto finanziatore e condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.

In una dichiarazione, la polizia di Thames Valley ha dichiarato che un uomo sulla sessantina di Norfolk era stato arrestato e rimaneva in custodia, rifiutandosi di identificarlo per nome in conformità con le linee guida nazionali. La polizia aveva precedentemente confermato di esaminare affermazioni legate a documenti rilasciati dalle autorità statunitensi, che avrebbero mostrato Andrew condividere rapporti sensibili da viaggi ufficiali all'estero con Epstein nel 2010.

Principe Andrea // Shutterstock

L'ex principe, che da tempo ha negato ogni illecito collegato a Epstein e ha dichiarato di rimpiangere la loro associazione, non ha commentato pubblicamente dopo le ultime rivelazioni. Anche Palazzo di Buckingham ha rifiutato di commentare. Andrew viveva presumibilmente a Wood Farm nella tenuta Sandringham, dove gli agenti sono stati visti arrivare giovedì.

L'indagine è stata avviata da una denuncia del gruppo anti-monarchico Republic dopo la pubblicazione di milioni di pagine di fascicoli relativi a Epstein. La cattiva condotta in carica pubblica è un reato di common law in Inghilterra e Galles, e la polizia ha già dichiarato che il caso comporta "particolari complessità" mentre le discussioni con i procuratori continuano a parlare...