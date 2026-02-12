La polizia canadese identifica una donna di 18 anni come sospettata di una sparatoria scolastica mortale

HQ

Le autorità canadesi hanno identificato il sospettato della sparatoria di massa di martedì a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, come Jesse Van Rootselaar, diciottenne, morto per suicidio dopo l'attacco. La polizia ha dichiarato che il bilancio delle vittime è di nove, inclusa la donna armata, revisionando una precedente cifra di 10. Due vittime rimangono in ospedale con gravi ferite. Le autorità hanno descritto la sparatoria come una delle più letali nella storia canadese e hanno affermato che il sospetto ha agito da solo, senza un movente confermato.

La polizia ha dichiarato che Van Rootselaar era già stato arrestato ai sensi del Mental Health Act della British Columbia e aveva avuto contatti precedenti con le forze dell'ordine in relazione a problemi di salute mentale. Le autorità hanno dichiarato che ha prima ucciso la madre e il fratellastro di 11 anni a casa prima di andare in una scuola locale, dove un insegnante e diversi studenti sono stati uccisi a colpi di pistola. Le armi recuperate includevano una pistola lunga e una pistola modificata.

Il Primo Ministro Mark Carney ha definito il paese "sotto shock e lutto", ha ambassato le bandiere a mezz'asta per sette giorni e ha rinviato un viaggio all'estero. La tragedia ha rinnovato l'attenzione sulle leggi canadesi sulle armi e sui sistemi di salute mentale, anche se le autorità hanno sottolineato che le sparatorie nelle scuole restano rare nel paese. Gli investigatori continuano a esaminare come il sospettato abbia ottenuto le armi e cosa abbia portato all'attacco...