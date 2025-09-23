La polizia danese punta il dito contro "un operatore (di droni) capace" dietro la chiusura dell'aeroporto di Copenaghen

HQ

Ieri sera abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Copenaghen stava chiudendo dopo "grandi droni che volavano nell'area" (qui). Ora, la polizia danese ritiene che i droni che hanno costretto l'aeroporto di Copenaghen a interrompere le operazioni siano stati pilotati da un operatore con competenze avanzate. Gli investigatori hanno detto che i dispositivi manovravano secondo schemi complessi, accendendo e spegnendo le luci e avvicinandosi da più direzioni prima di scomparire dopo diverse ore. Mentre i funzionari hanno sottolineato che non sono stati identificati sospetti, hanno sottolineato che l'incidente ha mostrato l'intenzione e l'accesso agli strumenti necessari. "Abbiamo concluso che questo era quello che chiameremmo un operatore capace", Il sovrintendente capo della polizia danese Jens Jespersen ha detto ai giornalisti martedì, riferendosi ai droni osservati a Copenaghen. "È un attore che ha le capacità, la volontà e gli strumenti per mettersi in mostra in questo modo", Ha detto Jespersen, aggiungendo che è troppo presto per dire se gli incidenti in Danimarca e Norvegia siano collegati. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!