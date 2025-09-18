La polizia del Kentucky ha appena schiacciato una Dodge Durango SRT Hellcat

HQ

Nel tentativo di reprimere le corse su strada, il Dipartimento di Polizia di Stato del Kentucky ha apparentemente invitato la stampa locale ad assistere allo schiacciamento di una Dodge Durango SRT Hellcat del 2021 sintonizzata e follemente veloce che è stata sequestrata durante un'indagine sulle corse su strade pubbliche. Prima che l'auto fosse distrutta, il sindaco di Louisville Craig Greenberg si è presentato di fronte alla stampa per spiegare che ora stanno prendendo ulteriori provvedimenti contro i piloti di strada e che puoi distruggere la tua costosa auto ad alte prestazioni se fai 2 Fast, 2 Furious per davvero nello stato del Kentucky.

Il sindaco di Louisville sullo schiacciamento delle auto:

"Non si tratta solo di un'auto. Si tratta di proteggere vite umane, ristabilire l'ordine e dimostrare che la nostra città è unita contro il comportamento sconsiderato. Questo dovrebbe servire da monito per coloro che pensano di poter trasformare le nostre strade in autostrade".

Puoi guardare l'acrobazia stampa qui sotto:

