La polizia di Manchester sta indagando riferisce che Rodri fa volare il suo drone vicino alle finestre dei vicini

HQ

Il centrocampista del Manchester City Rodri è coinvolto in un strano pasticcio legale, poiché è stato denunciato alla polizia dai vicini, infastiditi da uno dei suoi passatempo, mentre pilotavano un drone vicino alle finestre dei vicini. Il spagnolo internazionale di 29 anni vive in un attico in un grattacielo nel centro città, e The Sun ha riferito che alcuni suoi vicini hanno contattato la polizia, preoccupati per violazioni della privacy con il drone che vola intorno alle loro finestre.

"Vivo con il mio partner su un piano alto e l'ultima cosa che ti aspetti di vedere guardando la TV è un drone a un metro dalla finestra", ha detto uno dei vicini a The Sun. "Mia moglie è molto turbata da questo. Uno dei vantaggi di vivere così in alto è che nessuno ti ignora, ma ora siamo tormentati da Rodri e dal suo drone."

I residenti si sono anche lamentati del loro famoso vicino in un gruppo WhatsApp, e uno di loro ha chiamato la polizia. Un residente ha detto che stava guardando la televisione quando ha visto una luce verde lampeggiante fuori dalla finestra, probabilmente proveniente dalla macchina volante del calciatore.

Foto di Rodri con il controllore del drone in mano sono state pubblicate anche da The Sun. Il Daily Mail ha riportato il giorno seguente che la Polizia di Manchester è a conoscenza della questione e sta facendo indagini, poiché Rodri potrebbe aver violato le leggi sul rispetto della privacy da parte dell'Autorità dell'Aviazione Civile.