La polizia di Parigi utilizzerà droni per sorvegliare le strade temendo disordini durante la partita Francia-Marocco per la Coppa del Mondo

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I quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 inizieranno domani, giovedì 9 luglio, con una partita Francia vs. Marocco, alle 22:00 CEST, 21:00 BST, un duello che si terrà al Boston Stadium di Foxborough, a oltre 5.000 km di distanza, ma che si teme abbia conseguenze a Parigi, indipendentemente da chi vinca.

Nel dicembre 2022, durante l'ultimo Mondiale, Francia e Marocco si sono disputate le semifinali e i disordini dopo la partita hanno portato a 266 arresti in Francia, 167 dei quali a Parigi. Le autorità francesi stanno lavorando per garantire che, qualunque vinca, incidenti, rivolte e disordini siano minimi in Francia e in particolare a Parigi, dove vivono oltre 250.000 cittadini marocchini.

Secondo Le Parisien (tramite RMC Sport), alla polizia sarà permesso di utilizzare droni per filmare le strade e identificare più rapidamente potenziali incidenti e combinaguai. La Prefettura di Polizia di Parigi ha inoltre esteso il divieto di ordigni pirotecnici nei sobborghi interni di Parigi per il Giorno della Bastiglia (14 luglio) fino al 20 luglio, il giorno dopo la finale di Coppa del Mondo, tenendo conto che la Francia è una delle favorite per raggiungere la finale.

Altre misure sono la chiusura di diverse stazioni della metropolitana per prevenire raduni spontanei sugli Champs-Élysées. Lo scorso maggio, le festeggiamenti selvaggi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League hanno causato quasi mille arresti, oltre 200 feriti, per lo più agenti di polizia, e una morte. Episodi simili erano avvenuti un anno prima.