La polizia in California potrà presto multare le auto senza conducente

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Operatori come Tesla, Zoox e Waymo stanno guadagnando terreno negli Stati Uniti, offrendo servizi di taxi su veicoli senza conducente, ma come testimoniano innumerevoli video e reportage, la loro implementazione nella società non è stata del tutto fluida.

Gli incidenti continuano a verificarsi, i bug influenzano la progettazione e persino le collisioni, ma stranamente la polizia non aveva ancora motivo di presentare multe per veicoli senza conducente, fino ad ora. Lo stato della California ha approvato il disegno di legge 1777 per l'Assemblea Statale, che entra in vigore il 1° luglio, consentendo agli agenti di polizia di multare l'operatore per infrazioni stradali causate dai loro veicoli senza conducente.

In questo caso particolare, le multe saranno chiamate "Avvisi di non conformità AV" e saranno gli stessi operatori a essere tenuti a rispettare la legge per ogni robotaxi sulle strade.

Le nuove regole introducono anche requisiti di risposta alle emergenze più rigidi dopo diversi incidenti di grande rilievo che hanno coinvolto robotaxis bloccati incroci o interferito con scene di emergenza in città come San Francisco. Gli operatori dovranno ora intervenire ai soccorritori entro 30 secondi, mentre le autorità otterranno il potere di georecinare elettronicamente i veicoli lontano dalle zone di emergenza attive.

Si prevede che anche altri stati seguiranno presto l'esempio.