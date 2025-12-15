La polizia indaga sulle morti del regista Rob Reiner e della moglie come apparente omicidio

HQ

Come abbiamo riportato oggi, Rob Reiner e la moglie Michele sono entrambi deceduti. Ora sappiamo che la polizia di Los Angeles sta indagando sulle loro morti come apparente omicidio dopo che la coppia è stata trovata morta nella loro casa domenica, hanno detto le autorità.

Sebbene inizialmente la polizia abbia rifiutato di identificare le vittime, la sindaca di Los Angeles Karen Bass e il governatore della California Gavin Newsom hanno confermato che Reiner, 78 anni, e sua moglie, 68 anni, erano deceduti. La LAPD ha dichiarato che gli agenti, rispondendo a una chiamata medica, hanno scoperto due corpi all'interno dell'abitazione e successivamente hanno classificato il caso come apparente omicidio.

Non sono stati effettuati arresti né sono stati identificati sospetti. I detective dell'unità rapine e omicidi del LAPD attendono un mandato di perquisizione per esaminare completamente la proprietà, mentre il medico legale della contea di Los Angeles dovrebbe determinare la causa della morte.

Reiner fu una figura imponente dell'intrattenimento americano. Oltre Hollywood, Reiner fu un attivista democratico di rilievo, facendo campagna per cause e candidati progressisti per decenni. Dopo l'annuncio della sua morte, i leader cittadini hanno elogiato il suo impatto culturale e la sua difesa per la giustizia sociale che dura tutta la vita.