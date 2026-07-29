La polizia rilascia circa cento rifugiati Rohingya detenuti mentre cercavano asilo a Kuala Lumpur

HQ

Pochi giorni fa, abbiamo riportato la detenzione in Malesia di circa cento rifugiati Rohingya - una minoranza musulmana che è fuggita dalle persecuzioni violente nella loro Birmania natale (oggi Myanmar) - mentre cercavano asilo e protezione fuori dall'ufficio delle Nazioni Unite nella capitale del paese, Kuala Lumpur. Secondo i testimoni di Reuters presenti sulla scena, quattro camion della polizia hanno fermato i richiedenti asilo - tra cui donne e bambini - insieme ai loro effetti personali, e li hanno portati in un luogo sconosciuto.

Sembra che tutti siano stati rilasciati dalle autorità malesi. Secondo il nuovo rapporto Reuters, i 109 rifugiati vengono rialloggiati in varie parti del paese, poiché tutti possiedono documenti validi dell'UNHCR.

Tuttavia, tutto ciò avviene in una sorta di limbo legale per il paese. La Malesia non è firmataria della Convenzione ONU relativa allo Status dei Rifugiati e considera i richiedenti asilo come immigrati illegali, e lo stesso Ministro degli Affari Esteri malese ha chiesto questa settimana al governo di chiarire se permetterà all'UNHCR di operare a livello nazionale senza prima imporre controlli più severi sui documenti d'identità.