La polizia smantella la prima cellula di Tren de Aragua in Spagna
Tredici arresti in cinque città in un'importante operazione contro l'organizzazione criminale venezuelana.
La polizia spagnola ha arrestato 13 persone accusate di appartenere alla prima cellula della banda venezuelana (Tren de Aragua individuata nel paese, a seguito di raid coordinati a Barcellona, Madrid, Girona, La Coruña e Valencia.
Nata nelle carceri venezuelaneTren de Aragua , è diventata una delle reti criminali transnazionali più violente dell'America Latina, legata al traffico di droga, al contrabbando di esseri umani e all'estorsione. Gli Stati Uniti l'hanno recentemente designata come organizzazione terroristica globale a causa della sua portata internazionale.
Droga, laboratori di "cocaina rosa" e piani di espansione
Durante l'operazione, la polizia ha sequestrato droghe sintetiche, cocaina, una piantagione di marijuana e due laboratori che producevano "tusi", o cocaina rosa, una droga comunemente associata alla banda.
Gli investigatori ritengono che il gruppo stesse tentando di stabilire operazioni in Spagna, che ha una grande comunità venezuelana. I raid arrivano un anno dopo l'arresto a Barcellona del fratello del presunto capo banda, accusato di aver guidato l'espansione della rete in Europa.