La Polonia acquista 3 sottomarini dalla Svezia

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L'accordo è stato confermato. La Polonia acquista 3 sottomarini di tipo A26 dalla società svedese Saab. L'accordo vale circa 47 miliardi di corone svedesi (4,2 miliardi di euro), secondo quanto riportato da DW e YLE.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson è attualmente in visita in Polonia. Secondo lui, le consegne di queste imbarcazioni inizieranno nel 2031 e i sottomarini saranno costruiti in Svezia.

Saab si impegnerà inoltre a istituire un stabilimento di manutenzione e riparazione di sommergibili in Polonia in collaborazione con la marina e l'industria polacca.