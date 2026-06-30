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La Polonia acquista 3 sottomarini dalla Svezia
La Saab svedese consegna 3 sottomarini di tipo A26 alla Polonia.
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L'accordo è stato confermato. La Polonia acquista 3 sottomarini di tipo A26 dalla società svedese Saab. L'accordo vale circa 47 miliardi di corone svedesi (4,2 miliardi di euro), secondo quanto riportato da DW e YLE.
Il primo ministro svedese Ulf Kristersson è attualmente in visita in Polonia. Secondo lui, le consegne di queste imbarcazioni inizieranno nel 2031 e i sottomarini saranno costruiti in Svezia.
Saab si impegnerà inoltre a istituire un stabilimento di manutenzione e riparazione di sommergibili in Polonia in collaborazione con la marina e l'industria polacca.