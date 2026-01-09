Tusk avverte che la disputa sulla Groenlandia potrebbe mettere a dura prova l'unità della NATO: "Sono molto preoccupato"

HQ

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato venerdì che le crescenti tensioni tra Stati Uniti e i loro alleati sulla Groenlandia rischiano di sconvolgere la NATO in un momento in cui la coesione è fondamentale per la sicurezza europea.

Parlando a Varsavia, Tusk ha detto che la Polonia era a disagio riguardo ai recenti segnali di Washington che potrebbe cercare il controllo della Groenlandia, avvertendo che le dispute tra alleati potrebbero indebolire l'alleanza e giocare a favore della Russia. La Polonia vede la NATO e gli Stati Uniti come pilastri centrali della sua strategia di difesa, mentre Mosca diventa più assertiva nella regione.

Tusk ha sottolineato che il rapporto stretto tra la Polonia e Washington la obbliga a parlare chiaramente. Come alleato "particolarmente leale" degli Stati Uniti, ha detto, Varsavia non dovrebbe esprimere preoccupazione quando è in gioco l'unità dell'alleanza.

"Sono molto preoccupato per la questione della Groenlandia," ha detto Tusk, aggiungendo che tensioni politiche e ideologiche più ampie interne agli Stati Uniti si stavano riversando anche sulla NATO. Sosteneva che un dialogo onesto tra alleati fosse essenziale per preservare la fiducia e la stabilità all'interno del blocco.

I funzionari europei hanno avvertito che qualsiasi tentativo degli Stati Uniti di conquistare la Groenlandia dalla Danimarca provocherebbe onde d'urto nella NATO, approfondendo le fratture tra Washington e le capitali europee e potenzialmente indebolirebbe la deterrenza contro la Russia.