La Polonia chiude il confine con la Bielorussia

"Venerdì iniziano le manovre russo-bielorusse, molto aggressive dal punto di vista della dottrina militare, in Bielorussia, molto vicino al confine polacco", Ha detto Tusk a una riunione di governo. "Pertanto, per motivi di sicurezza nazionale, chiuderemo il confine con la Bielorussia, compresi i valichi ferroviari, in relazione alle manovre di Zapad giovedì a mezzanotte". Quindi, come si può leggere, la Polonia chiuderà temporaneamente i suoi valichi di frontiera rimanenti con la Bielorussia poiché le esercitazioni russo-bielorusse su larga scala stanno per iniziare vicino alla sua frontiera. Le esercitazioni Zapad, che prevedono scenari di uso nucleare e sistemi missilistici avanzati, hanno suscitato preoccupazione in tutto il fianco orientale della NATO. Varsavia considera le manovre insolitamente aggressive e sta adottando misure precauzionali per limitare l'esposizione a potenziali minacce. Le relazioni tra i due vicini, già tese dopo la guerra in Ucraina, sono diventate sempre più ostili con le recenti accuse di spionaggio che hanno aggravato il divario. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!