La Polonia chiuderà il consolato russo a Cracovia dopo le accuse di incendio doloso Varsavia collega l'incendio di un enorme centro commerciale al sabotaggio russo.

HQ Le ultime notizie su Polonia e Russia . La Polonia ha deciso di chiudere il consolato russo a Cracovia dopo aver concluso che l'intelligence russa ha orchestrato l'incendio del maggio 2024 che ha devastato un importante centro commerciale di Varsavia. Questa mossa approfondisce le relazioni già deteriorate tra i due paesi, con la Polonia che cita ripetuti sabotaggi e attacchi informatici come motivi per agire. Nel frattempo, la Russia ha negato qualsiasi coinvolgimento e ha promesso una risposta. 2024 Incendio doloso del centro commerciale di Varsavia // Shutterstock