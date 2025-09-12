Notizie dal mondo
La Polonia denuncia gli attacchi dei droni russi come attacco deliberato, opponendosi a Trump
Trump suggerisce che le incursioni dei droni potrebbero essere state un errore.
Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi in Polonia stava facendo notizia. Ora, la Polonia ha respinto con fermezza i suggerimenti di Trump secondo cui le recenti violazioni dei droni del suo spazio aereo potrebbero essere state accidentali, definendo le incursioni un attacco russo deliberato. Trump ha detto ai giornalisti a Washington giovedì: "Potrebbe essere stato un errore". Oggi, Tusk ha risposto su X: "Vorremmo anche che l'attacco dei droni alla Polonia fosse un errore. Ma non lo era. E noi lo sappiamo". Naturalmente, se volete saperne di più, potete farlo attraverso il seguente link. Go!