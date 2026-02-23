La Polonia detiene un bielorusso sospettato di spionaggio

HQ

Le autorità polacche hanno detenuto un uomo bielorusso, identificato come Pavlov T., con l'accusa di svolgere attività di spionaggio per l'intelligence militare di Minsk, secondo recenti rapporti.

I procuratori hanno detto che ora è accusato di aver raccolto informazioni di intelligence in Polonia, Germania e Lituania, inclusa la ricognizione di infrastrutture critiche legate alla NATO e alla difesa nazionale. La detenzione è fissata per tre mesi e, se condannato, potrebbe rischiare almeno cinque anni di carcere.

L'arresto avviene in un contesto di tensioni crescenti tra Varsavia e Minsk, peggiorate dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. I funzionari polacchi hanno ripetutamente avvertito degli sforzi russi e bielorussi per destabilizzare i paesi che sostengono l'Ucraina. Al momento, secondo Reuters, l'ambasciata bielorussa a Varsavia non ha risposto alle richieste di commento, quindi dovremo attendere ulteriori aggiornamenti...