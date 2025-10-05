La Polonia fa decollare aerei da combattimento mentre la Russia colpisce l'Ucraina occidentale

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Polonia ha attivato le sue difese aeree domenica mattina dopo che una nuova ondata di attacchi missilistici e droni russi ha colpito l'Ucraina occidentale, provocando allerte antiaeree in tutto il paese. "Gli aerei polacchi e alleati stanno operando nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar a terra sono stati portati al massimo stato di prontezza", Il comando operativo polacco ha dichiarato in un post su X. "La scorsa notte, l'Ucraina è stata ancora una volta sotto un attacco combinato russo. Più di 50 missili e circa 500 droni d'attacco. I russi hanno colpito con missili da crociera, "shaheds" e Kinzhal tra le altre cose. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state tutte prese di mira", ha scritto Zelensky su X. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!