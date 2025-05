La Polonia incolpa l'intelligence russa per l'incendio doloso del centro commerciale di Varsavia del 2024 Gli investigatori affermano che l'incendio faceva parte di uno sforzo di sabotaggio coordinato legato a Mosca.

HQ Le ultime notizie su Polonia e Russia . Le autorità polacche hanno concluso che i servizi segreti russi hanno orchestrato l'incendio doloso che ha distrutto il centro commerciale Marywilska 44 di Varsavia nel maggio 2024, ha dichiarato domenica il primo ministro polacco Donald Tusk. L'attacco, secondo quanto riferito diretto dalla Russia ed effettuato da individui ora in custodia o perseguiti, faceva parte degli sforzi di sabotaggio contro le nazioni che sostengono l'Ucraina. Gli investigatori polacchi e lituani continuano a coordinarsi sugli incidenti correlati in tutta la regione. 2024 Incendio doloso del centro commerciale di Varsavia // Shutterstock