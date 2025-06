La Polonia interrompe l'accordo con Black Hawk a causa di un cambiamento strategico Varsavia reindirizza i piani di approvvigionamento di elicotteri, dando priorità alle esigenze di difesa più ampie.

HQ Le ultime notizie sulla Polonia . Ora sappiamo che la Polonia ha deciso di sospendere la prevista acquisizione di 32 elicotteri Black Hawk, citando una rivalutazione della sua strategia di approvvigionamento militare, ha dichiarato venerdì il Ministero della Difesa polacco. Il Ministero della Difesa cerca ora di concentrarsi su altre risorse ritenute più critiche per la sicurezza nazionale, come le piattaforme navali, le unità di trasporto e le capacità dei droni. Lockheed Martin rimane impegnata con i partner dell'industria polacca nonostante il cambiamento. Questa è la notizia di cui tutti parlano oggi. Guarda qui . Mielec, Polonia, 24.06.2023: spettacolo aereo, blackhawk // Shutterstock