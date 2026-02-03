La Polonia piange la campionessa olimpica di pugilato Marian Kasprzyk, muore all'età di 86 anni: "Una leggenda del nostro sport"

HQ

Marian Kasprzyk, polacco e medaglia d'oro olimpica nella categoria welter ai Giochi di Tokyo del 1964, è deceduto all'età di 86 anni, ha annunciato martedì l'Associazione Polacca di Pugilato (PZB). Kasprzyk vinse anche il bronzo nella categoria dei pesi superleggeri alle Olimpiadi del 1960 e partecipò a un totale di tre Giochi.

Conosciuto per il suo stile non ortodosso e la sua intelligenza tattica sul ring, Kasprzyk divenne uno dei pugili polacchi più celebri. Le sue vittorie olimpiche consolidarono la sua reputazione di eroe sportivo nazionale durante un'epoca d'oro per la boxe polacca.

Dopo il ritiro dalla competizione di boxe, Kasprzyk si dedicò all'allenamento e all'educazione dei giovani, formando la nuova generazione di atleti e condividendo la sua esperienza con i giovani pugili. Il PZB ha reso omaggio a Kasprzyk, definendolo "un atleta e un uomo i cui successi e atteggiamenti hanno lasciato un segno duraturo nella storia della boxe polacca. Una leggenda del nostro sport."