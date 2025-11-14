La Polonia prepara il lancio del primo satellite militare

HQ

La Polonia sta portando avanti il suo primo progetto di satellite militare, con l'intenzione di lanciare tre satelliti da ricognizione questo mese. Sviluppata dal produttore finlandese ICEYE e dal gruppo di difesa statale polacco PGZ, Wojskowe Zakłady Łączności No 1, l'iniziativa segnerà l'inizio delle capacità spaziali militari di Varsavia.

I satelliti, dotati di radar ad apertura sintetica (SAR), saranno schierati a bordo del Falcon 9 di SpaceX durante la missione Transporter-15. Inizialmente previsto per l'11 novembre, il lancio è stato posticipato al 19 novembre. I funzionari della difesa hanno affermato che il sistema migliorerà in modo significativo la ricognizione militare della Polonia durante l'invasione russa in corso dell'Ucraina.

Espandere la portata dello spazio militare della Polonia

Il vice ministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk sottolinea che i satelliti daranno alle forze armate capacità avanzate di targeting e imaging, unendosi ai ranghi dei paesi con capacità di ricognizione militare indipendenti. Il programma MikroSAR comprende inizialmente tre satelliti, con un'opzione per altri tre, nell'ambito di un contratto del valore di circa 237 milioni di dollari.

L'amministratore delegato di ICEYE, Rafał Modrzewski, osserva che i satelliti SAR consentiranno ai militari di catturare immagini con una risoluzione di 25 centimetri. Il lancio di ulteriori satelliti da ricognizione ordinati ad Airbus è previsto entro il 2027, facendo parte di una costellazione franco-polacca per espandere ulteriormente la capacità della Polonia di raccogliere e analizzare l'intelligence militare critica dallo spazio.