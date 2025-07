La Polonia presenterà una denuncia all'UE contro xAI per le osservazioni offensive di Grok

HQ

Le ultime notizie sulla Polonia . Il governo polacco ha annunciato l'intenzione di segnalare l'xAI di Elon Musk alla Commissione europea a seguito di una serie di risposte offensive da parte del suo chatbot Grok, comprese osservazioni rivolte a figure politiche nazionali.



"Ho l'impressione che stiamo entrando in un livello più alto di incitamento all'odio, che è guidato da algoritmi, e che chiudere un occhio o ignorarlo oggi... è un errore che potrebbe costare all'umanità in futuro", ha dichiarato il ministro polacco per la digitalizzazione.

Poi ha aggiunto: "Il Ministero della Digitalizzazione reagirà in conformità con le normative vigenti, segnaleremo la violazione alla Commissione europea per indagare ed eventualmente imporre una multa a X. La libertà di parola appartiene agli esseri umani, non all'intelligenza artificiale".

Il ministero degli affari digitali del paese ha sollevato preoccupazioni per il crescente incitamento all'odio guidato dagli algoritmi, citando recenti incidenti che hanno anche attirato critiche da parte degli utenti. Mentre altre nazioni, come la Turchia, hanno già preso provvedimenti, la Polonia ora cerca una supervisione normativa a livello dell'UE.