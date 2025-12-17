La Polonia prevede di posare milioni di mine terrestri lungo il suo confine orientale con Russia e Bielorussia

HQ

La Polonia si sta preparando a riavviare la produzione di mine antiuomo per la prima volta dalla Guerra Fredda, con l'intenzione di dispiegarle lungo il confine orientale e potenzialmente fornirle all'Ucraina.

Lo sappiamo grazie a una nuova esclusiva in arrivo di Reuters. La mossa segna un netto cambiamento nel pensiero europeo sulla sicurezza, mentre le tensioni con la Russia continuano ad aumentare. "Siamo interessati a grandi quantità il prima possibile," dice a Reuters il vice ministro della Difesa Pawel Zalewski.

Parte del programma polacco "Scudo Orientale"

Le mine avrebbero fatto parte del programma polacco "Scudo Est", un vasto progetto di fortificazione che si estendeva lungo i confini con la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrado. Il vice ministro della difesa Pawel Zalewski ha dichiarato che Varsavia vuole grandi quantità di queste armi "il prima possibile" per rafforzare quella che considera una frontiera vulnerabile.

La produzione potrebbe iniziare già il prossimo anno, una volta che la Polonia completerà il suo ritiro dalla Convenzione di Ottawa del 1997, che vieta le mine antipersona. Si prevede che il ritiro entrerà in vigore a febbraio 2026. Diversi altri paesi confinanti con la Russia hanno annunciato uscite simili dal trattato, citando il peggioramento dell'ambiente di sicurezza.

La società statale di difesa Belma afferma che la Polonia potrebbe alla fine dispiegare milioni di mine lungo il suo confine orientale di 800 chilometri e aumentare la produzione in modo significativo. Sebbene le esigenze interne sarebbero state le priorità, i funzionari hanno confermato che la produzione in eccesso potrebbe essere esportata agli alleati, inclusa l'Ucraina, che sta anch'essa lasciando il trattato.