La Polonia pronta a posare mine terrestri entro 48 ore dal ritiro dalla Convenzione di Ottawa, afferma Tusk

La Polonia sarà in grado di schierare mine antiuomo lungo il confine orientale entro 48 ore se dovesse sorgere una minaccia alla sicurezza, ha dichiarato il Primo Ministro Donald Tusk, poiché il ritiro del paese dalla Convenzione di Ottawa sta per diventare ufficiale.

Parlando a Varsavia, Tusk ha detto che la mossa fa parte della più ampia iniziativa polacca Scudo Est, volta a rafforzare le difese lungo i confini con la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrad. Ha descritto il progetto di dispiegamento della mina come "cruciale" per la sicurezza nazionale in un contesto di crescenti tensioni regionali dopo la guerra russa in Ucraina.

La Polonia ha iniziato il processo formale di ritiro dal trattato ad agosto, dando scatenamento a un periodo di preavviso di sei mesi che termina il 20 febbraio 2026. Una volta fuori dalla convenzione (che vieta la produzione, lo stoccaggio e l'uso di mine antipersonale), Varsavia sarà legalmente libera di riprendere la produzione e il dispiegamento.

Il vice ministro della Difesa Paweł Zalewski aveva già indicato che la Polonia potrebbe riavviare la produzione nazionale di mine terrestri per la prima volta dalla Guerra Fredda, con la possibilità di fornirle anche all'Ucraina. Diversi vicini europei della Russia hanno anche cercato di riconsiderare la loro partecipazione al trattato in risposta a preoccupazioni di sicurezza...