La Polonia si aggiudica un accordo da 1,7 miliardi di dollari per i moderni veicoli da combattimento di fanteria

Le ultime notizie sulla Polonia . Il paese ha raggiunto una pietra miliare nella modernizzazione della difesa con la firma di un contratto da 6,57 miliardi di zloty (1,7 miliardi di dollari) per l'acquisizione di 111 veicoli da combattimento di fanteria anfibia Borsuk dal gruppo di difesa statale PGZ.

Questa nuova flotta sostituirà i vecchi BWP-1 di progettazione sovietica attualmente in uso. Il Borsuk, sviluppato localmente, promette capacità avanzate con la sua torretta telecomandata ZSSW-30 e caratteristiche anfibie, rafforzando al contempo il settore della difesa e l'economia polacca.

L'accordo, che si estende dal 2025 al 2029, è il primo nell'ambito di un accordo quadro più ampio per 1.400 unità, segnando un passo significativo nella strategia di difesa della Polonia. Per ora, resta da vedere come i nuovi veicoli militari contribuiranno alla sicurezza regionale del Paese.