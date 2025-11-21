La Polonia schiererà 10.000 soldati per proteggere le infrastrutture dopo una serie di attacchi russi

HQ

La Polonia schiererà 10.000 soldati in tutto il paese per proteggere le infrastrutture critiche a seguito di quella che i funzionari descrivono come un'ondata crescente di operazioni russe di "guerra ibrida". La decisione arriva dopo l'attacco a una linea ferroviaria chiave all'inizio di questa settimana, che il governo ha definito "terrorismo di Stato".

I funzionari della difesa hanno dichiarato che le truppe saranno stanziate in siti strategici, tra cui ferrovie, impianti energetici e reti di comunicazione, mentre Varsavia rafforza la sicurezza in mezzo ai timori di ulteriori tentativi di sabotaggio transfrontalieri. La Polonia ha testato nuove tecnologie anti-droni, inclusi i sistemi americani di intercettazione MEROPS, in risposta ai recenti incidenti.

L'annuncio segue diversi mesi di tensioni elevate lungo il confine orientale della Polonia, dove le autorità riportano ripetuti tentativi da parte delle forze russe e dei gruppi allineati di disturbare la logistica collegata allo sforzo bellico ucraino. Il Primo Ministro Donald Tusk ha avvertito che Mosca sta intensificando gli sforzi per destabilizzare il fianco orientale della NATO.