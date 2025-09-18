La Polonia segnala un aumento dell'attività dei droni vicino al confine con la Bielorussia

HQ

Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi in Polonia stava facendo notizia. Ora, ancora una volta, i funzionari polacchi hanno segnalato un aumento dei movimenti dei droni lungo il confine con la Bielorussia, a seguito delle recenti esercitazioni militari che hanno coinvolto la Russia. Le autorità hanno confermato che aerei senza pilota si sono avvicinati ripetutamente allo spazio aereo polacco durante la notte, mantenendo la frontiera chiusa per motivi di sicurezza. Il ministero dell'Interno ha sottolineato che la situazione rimane molto tesa, anche se non sono state intraprese azioni di intercettazione. La Polonia continua a monitorare da vicino l'area, poiché le relazioni con Minsk rimangono tese a causa di problemi di sicurezza regionale.