Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha indicato che la Polonia potrebbe alla fine cercare un proprio arsenale nucleare mentre l'Europa rafforza la deterrenza in mezzo alle preoccupazioni per l'impegno degli Stati Uniti nella difesa del continente. Tusk ha sottolineato che la Polonia "prende molto sul serio la sicurezza nucleare" e mira a sviluppare capacità autonome in futuro, continuando però a investire nelle infrastrutture per l'energia nucleare.

Sebbene la Polonia rimanga firmataria del Trattato di Non Proliferazione Nucleare e sia impegnata a non acquisire armi atomiche, ha firmato un trattato con la Francia che potrebbe consentire una protezione temporanea dai missili nucleari francesi. Tusk ha segnalato i colloqui in corso con Francia, Svezia e Danimarca, incluso un possibile dispiegamento di caccia francesi capaci di armare nucleare nelle nazioni alleate.

La decisione riflette un crescente sforzo europeo per rafforzare la deterrenza regionale e si allinea con le richieste di figure interne come il presidente Karol Nawrocki, che sostiene l'adesione della Polonia a un progetto nucleare. L'approccio di Tusk favorisce la collaborazione europea rispetto alla dipendenza dagli Stati Uniti, segnalando un cambiamento nella postura strategica di difesa di Varsavia...