La Polonia si avvia al ballottaggio tra candidati centristi e nazionalisti Trzaskowski e Nawrocki si affronteranno nel decisivo secondo turno il 1° giugno.

HQ Le ultime notizie sulla Polonia . Le elezioni presidenziali polacche si stanno dirigendo verso un ballottaggio tra il centrista Rafal Trzaskowski e il nazionalista Karol Nawrocki, come hanno mostrato i risultati quasi completi delle votazioni della commissione elettorale (PKW) nelle prime ore di lunedì. La corsa è destinata a determinare se la Polonia continuerà il suo percorso pro-UE o si orienterà verso una direzione più conservatrice. Con gli elettori di estrema destra che dominano dopo una forte affluenza alle urne al primo turno, il secondo turno rimane imprevedibile. Kuslin, Polonia - 6 aprile 2025: manifesti elettorali di Rafal Trzaskowski (KO) e Karol Nawrocki (PiS) - due principali contendenti nella campagna elettorale presidenziale polacca del 2025 // Shutterstock