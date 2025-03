La Polonia sospende le domande di asilo a causa delle tensioni al confine

HQ

Le ultime notizie sulla Polonia . Il paese ha temporaneamente sospeso il diritto dei migranti che arrivano attraverso il confine con la Bielorussia di presentare domanda di asilo, citando crescenti preoccupazioni per la sicurezza e la necessità di controllare il crescente flusso di migranti attraverso la regione.

La controversa decisione, approvata dal primo ministro Donald Tusk e firmata dal presidente Andrzej Duda, consente alle autorità polacche di bloccare le domande di asilo per un massimo di 60 giorni, citando la necessità di rafforzare la sicurezza delle frontiere.

Mentre il governo sottolinea che si tratta di una misura temporanea rivolta a individui ritenuti una minaccia per la sicurezza dello Stato, i diritti umani sostengono che viola gli obblighi della Polonia nell'Unione Europea e potrebbe comportare respingimenti illegali.

Nonostante le critiche, il governo insiste sul fatto che la misura è necessaria per proteggere la sicurezza nazionale e controllare il continuo afflusso di migranti, molti dei quali sono organizzati dalla Bielorussia. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.