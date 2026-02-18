La Polonia vieta l'accesso alle auto prodotte in Cina per preoccupazioni di sicurezza

HQ

La Polonia ha vietato ai veicoli prodotti in Cina di entrare nelle strutture militari per preoccupazioni che i loro sensori di bordo potessero essere utilizzati per raccogliere dati sensibili, ha dichiarato l'esercito polacco martedì sera. La mossa è descritta come una misura precauzionale volta a proteggere le infrastrutture di difesa.

Secondo le nuove regole, tali veicoli potrebbero ancora essere ammessi nei siti protetti se funzioni specifiche vengono disabilitate e se vengono introdotte ulteriori misure di sicurezza richieste da ciascuna struttura. L'esercito ha anche vietato di collegare telefoni forniti dall'azienda ai sistemi di infotainment nelle auto prodotte in Cina.

Le restrizioni non si applicano a luoghi militari accessibili al pubblico come ospedali, cliniche, biblioteche o club di guarnigione. Le autorità hanno affermato che i passi sono in linea con le pratiche di sicurezza adottate dai membri NATO e da altri alleati per mantenere alti standard di protezione dei dati...