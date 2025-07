La pop star cancella il tour mondiale due settimane dopo averlo annunciato per la prima volta

HQ

In una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, la pop star Ava Max ha deciso di annullare un tour globale che è stato annunciato solo due settimane fa. Il tour sarebbe dovuto iniziare a settembre a Los Angeles, per poi proseguire attraverso gli Stati Uniti e infine attraversare l'oceano per conquistare l'Europa e il Regno Unito. In totale, c'erano decine di date del tour in programma, molte delle quali con spettacoli sold out, e ora questo non accadrà.

La popstar si è rivolta a Instagram per annunciare la cancellazione e spiegare il motivo. Max afferma: "Rimandare il mio tour è [la] decisione più difficile che ho dovuto prendere, ma quando mi esibisco per voi, deve essere di un livello di cui sono soddisfatto, e semplicemente non è ancora arrivato".

Le date posticipate non sono state ancora confermate, ma questo avrebbe dovuto originariamente seguire il lancio del suo nuovo album il 22 agosto.

