La popolazione cinese diminuisce nuovamente mentre il tasso di natalità raggiunge i minimi record

HQ

La popolazione cinese è diminuita per il quarto anno consecutivo nel 2025, con un calo di 3,39 milioni a 1,405 miliardi, secondo i dati ufficiali. Le nascite sono scese a 7,92 milioni, in calo del 17% rispetto al 2024, mentre i decessi sono saliti a 11,31 milioni, portando il tasso di natalità del paese a un minimo storico di 5,63 ogni 1.000 persone.

Gli esperti avvertono che questa tendenza aggraverà l'invecchiamento della popolazione del paese e ridurrà la forza lavoro. Gli over 60 rappresentano ora circa il 23% della popolazione, e entro il 2035 quel gruppo potrebbe raggiungere i 400 milioni, approssimativamente la somma delle popolazioni degli Stati Uniti e dell'Italia. I bilanci pensionistici e i servizi sociali affronteranno una pressione crescente.

Shenzhen, Cina // Shutterstock

I matrimoni, indicatore principale delle nascite, sono diminuiti bruscamente nel 2024 fino a poco più di sei milioni, anche se le nuove regole che permettono alle coppie di sposarsi ovunque nel paese hanno innescato una temporanea ripresa. Le autorità stanno promuovendo il matrimonio e la maternità, offrendo sussidi e coprendo tutti i costi di gravidanza e fecondazione in vitro tramite l'assicurazione nazionale a partire da quest'anno.

Il tasso di fertilità in Cina rimane estremamente basso, circa una nascita per donna, ben al di sotto del livello di sostituzione di 2,1. L'urbanizzazione, l'aumento del costo della vita e decenni di politica del figlio unico continuano a limitare la crescita familiare, con il numero di donne in età riproduttiva che si prevede diminuirsi di due terzi entro il 2100.

I responsabili politici considerano la pianificazione demografica fondamentale per la stabilità economica a lungo termine. Gli analisti avvertono che, senza cambiamenti significativi, la Cina si trova ad affrontare una forza lavoro in diminuzione, rapporti di dipendenza in aumento e sfide per sostenere la crescita e il consumo interno nei prossimi decenni.